Atletica: keniana Chebet batte il record mondiale dei 10.000

La keniana Beatrice Chebet, doppia medaglia mondiale nei 5000 m, ha battuto il record del mondo dei 10.000 in 28'54"14 al "Prefontaine Classic" di Eugene (Oregon, Stati Uniti), meeteng della Diamond League. Chebet, 24 anni e anche due volte campione del mondo di cross, ha abbassato il primato dell'etiope Letesenbet Gidey, che aveva corso la distanza in 29'01"03 nel giugno 2021 a Hengelo (Olanda). Chebet ha vinto l'argento mondiale nei 5.000 metri nello stesso stadio Hayward Field nel 2022, poi il bronzo sulla stessa distanza la scorsa estate a Budapest. La keniana si posiziona così come una delle favorite per l'oro ai Giochi di Parigi, ai quali si è appena qualificata, essendo i 10.000 m del meeting di Eugene stati scelti dalla federazione keniana come gara di selezione olimpica.