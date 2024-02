Atletica: Kenya, funerali di Stato per il maratoneta Kiptum

Il maratoneta keniano Kelvin Kiptum, detentore del record mondiale della specialità, morto domenica notte in un incidente stradale nel suo Paese, sarà onorato in patria con funerali di Stato. Lo ha annunciato il ministro dello Sport, Ababu Namwamba, dopo essersi consultato con la famiglia del 24enne atleta defunto. "Solo lo scorso ottobre abbiamo festeggiato Kelvin Kiptum dopo che aveva infranto il record mondiale della maratona. Eravamo entusiasti del suo obiettivo di diventare il primo essere umano a correre sotto le 2 ore e di presentarsi alle Olimpiadi di Parigi la prossima estate" ha dichiarato Namwamba, come ripreso dal sito Tuko.