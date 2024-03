Atletica: l'azzurro Weir 'con Fabbri apriamo nuova era del peso'

"Roma 2024 sarà uno step importante della stagione, ma anche della mia carriera in generale. Sono entusiasta di poter gareggiare nella Capitale davanti ai tifosi italiani in uno degli impianti più importanti del mondo". Il pesista azzurro Zane Weir pregusta già l'atmosfera del Foro Italico che il prossimo giugno, dal 7 al 12, ospiterà gli Europei di atletica. Campione d'Europa indoor del lancio del peso e reduce dal quarto posto ai Mondiali indoor di Glasgow, Weir parla anche dall'amico e compagno di squadra Leonardo Fabbri, argento nel peso ai Mondiali di Budapest e bronzo ora a Glasgow, con cui farà coppia in pedana a Roma: i due atleti italiani sognano una notte da protagonisti assoluti davanti al pubblico di casa nella finale in programma il 7 giugno. "È fantastico allenarsi e lavorare con un atleta talentuoso e disciplinato come Leo - dice l'azzurro -. È una cosa bellissima, competiamo l'uno contro l'altro, ma l'aspetto più importante è che collaboriamo tra noi. Mi sento molto fortunato. Stiamo cercando di aprire una nuova era per il getto del peso in Italia, portandolo a un livello mai raggiunto nella storia. Lavorando insieme possiamo farcela".