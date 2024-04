Atletica, lituano Alenka batte record lancio disco dopo 38 anni

Il 21enne lanciatore del disco lituano Mykolas Alekna ha raggiunto la distanza di 74,35 metri, battendo il più antico record mondiale maschile di atletica leggera: i 74,08 m del tedesco Jürgen Schult stabiliti quasi 38 anni fa. Il lancio è stato effettuato nel corso di una competizione minore a Ramona, nello stato americano dell'Oklahoma. Mykolas Alekna è figlio del due volte campione olimpico di lancio del disco Virgilijus Alekna (2000 e 2004). Ha già due medaglie mondiali, l'argento di Eugene (Stati Uniti) nel 2022 e il bronzo vinto a Budapest la scorsa estate, ed è uno dei favoriti per il podio olimpico quest'estate a Parigi. Prima di questa competizione, il suo record era di 71 m, stabilito nell'aprile 2023. Schult, allora lanciatore della Germania dell'Est, aveva stabilito il suo record mondiale il 6 giugno 1986 a Neubrandenburg (Germania). Il più antico record del mondo di atletica leggera maschile e femminile insieme appartiene dal luglio 1983 alla ex mezzofondista ceca Jarmila Kratochvilova (allora cecoslovacca): 800 metri in 1'53"28.