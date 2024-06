Atletica: Malagò 'Regalate a Mattarella due ore di emozioni'

"Prestazione sontuosa di Sibilio, Battocletti straripante. Poi Gimbo, partenza con la suspense...Siamo felici che Mattarella ci abbia onorato della sua presenza in una serata come questa". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, dopo la serata allo StadioOlimpico che ha visto gli ori di Tamberi e Battocletti e l'argento di Sibilio. "A Mattarella abbiamo regalato due ore di emozioni, Italia e tricolore. Ha condiviso le emozioni di questi ragazzi eccezionali in tutto", ha aggiunto. Malagò ha poi concluso: "Stiamo parlando di dieci medaglie d'oro per non parlare di tutto il resto, devo dire complimenti all'atletica leggera italiana".