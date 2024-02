Atletica: Mei al Mef per mondiali a Roma 'incontro positivo'

"Quello di oggi è stato un incontro positivo, ora attendiamo. Intanto abbiamo presentato il progetto. E' chiaro che non si possa fare tutto subito, ma l'impressione è stata buona. Faranno seguito altri incontri". Lo ha detto Stefano Mei, presidente Fidal, all'ANSA, parlando dell'incontro avuto questa mattina al Mef con il ministro Giorgetti al quale è stato presentato il dossier (elaborato da Deloitte) per ottenere la lettera di garanzia del Governo a sostegno della candidatura di Roma ai mondiali del 2027. All'incontro erano presenti anche il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, il presidente del Coni, Giovanni Malagò (in video collegamento) e una delegazione di Deloitte. Entro oggi, intanto, la federazione presenterà il "bidding" alla World Athletics che prenderà una decisione finale a fine mese. Entro il 18 febbraio, invece, è necessario l'impegno di Governo a supporto della candidatura.