Atletica: Mei, con ok Governo grandi chance di mondiali a Roma

"Se avremo il supporto del Governo ci saranno grandissime possibilità di portare a casa il Mondiale". Così il presidente della Fidal, Stefano Mei, al telefono con l'ANSA, inquadra la candidatura di Roma ai mondiali di atletica del 2027. "A fine mese ci sarà la decisione di World Athletics, ma noi entro il 18 dobbiamo consegnare il 'bidding' e la garanzia di Governo - ha aggiunto - Noi abbiamo fatto tutto quello che era in nostro possesso e c'è la volontà di tutti nel sostenere il progetto". Sulla lettera d'impegno dello Stato ha poi spiegato: "Siamo in attesa, ma c'è poco tempo per produrla ed è ovvio che sia un investimento per il Governo. Sono in contatto con Abodi che ha sempre dimostrato attenzione a queste tematiche. Portare a casa i Mondiali sarebbe un impulso straordinario per la città e il sistema paese". Dello stesso avviso anche l'oro olimpico nel salto in alto a Tokyo, Gianmarco Tamberi. "Sarebbe un sogno: ospitare a Roma i mondiali sarebbe un riconoscimento internazionale di quanto fatto negli ultimi anni come movimento italiano d'atletica", ha detto all'ANSA. "Se ci sarò a Roma? Indubbiamente sarebbe un motivo per stringere i denti e continuare a saltare, ma ora fatico a guardare oltre Parigi non perché abbia deciso di smettere, ma perché voglio concentrarmi solo sui Giochi", ha concluso Tamberi.