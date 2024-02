Atletica: Mei 'Europei a Roma occasione per il Paese'

"Gli Europei a Roma sono un'occasione straordinaria per il nostro paese, soprattutto ora che l'atletica è così forte. Non c'è mai stata una nazionale così, anche se negli anni abbiamo avuto tanti campioni. Questo è il momento migliore dell'atletica e vorremmo onorarlo agli europei, basti pensare ai 17 record italiani sanciti nelle ultime tre settimane". Lo ha detto Stefano Mei, presidente Fidal, durante la presentazione degli Europei di atletica che si terranno a Roma il prossimo giugno "Vogliamo dire che l'atletica guida lo sport italiano - ha aggiunto - E questi europei, a 50 giorni dalle Olimpiadi, saranno dei trials per i Giochi". Poi parlando dei talenti azzurri emergenti come Furlani ha concluso: "Lui salterà all'Olimpico, e la speranza è che lo possa fare sempre a Roma tra tre anni..". Il riferimento è alla candidatura della Capitale italiana per i mondiali del 2027.