Atletica: Mondiali indoor, Ali in semifinale dei 60 m.

Chituru Ali ha vinto la propria batteria dei 60 metri (6"59) ai Mondiali indoor di atletica guadagnando il passaggio alle semifinali del pomeriggio. Fuori invece Samuele Ceccarelli. Il campione europeo al chiuso è giunto quarto in batteria in 6"77, a causa di un contrattempo sui blocchi di partenza, come lui stesso ha ammesso in lacrime dopo la gara.