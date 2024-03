Atletica: Mondiali indoor, Tucuceanu in finale degli 800

Dopo 35 anni un azzurro torna in finale negli 800 ai Mondiali indoor. Ci è riuscito Catalin Tecuceanu che ha chiuso la semifinale al secondo posto in 1'48"13 dietro allo spagnolo campione in carica Mariano Garcia (1'47"83) respingendo l'attacco nel rettilineo conclusivo dello svedese Andreas Kramer, terzo in 1'48"14, e dello statunitense Isaiah Harris, quarto e perciò eliminato. Al via da leader mondiale dell'anno, con il record italiano di 1'45"00 ottenuto pochi giorni fa a Madrid, l'azzurro può sognare un piazzamento di prestigio in una finale senza africani. Si deve risalire al 1989 per trovare l'Italia in finale con Tonino Viali, bronzo nell'edizione di Budapest. Tra le donne dà il massimo Eloisa Coiro in una semifinale molto veloce: la romana agguanta il quarto posto negli ultimi metri in 2'00"13, non lontana dall'eccellente 1'59"76 di venerdì. Ma non basta per entrare in finale.