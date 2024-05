Atletica: Ostrava; Jacobs solo terzo sui 100, corre in 10"19

Non è andata bene la gara di Marcel Jacobs nei 100 metri del meeting di Ostrava. Su pista bagnata per il maltempo, il poliziotto gardesano oro ai Giochi di Tokyo si è piazzato al terzo posto correndo in 10"19. La prova è stata vinta dall'olimpionico dei 200 André De Grasse, canadese che di Jacobs è compagno di allenamenti in Florida, in 10"10, davanti al giamaicano Ryiem Forde, che ha corso in 10"17. Nei 400 ostacoli grande prova del finanziere napoletano Alessandro Sibilio, all'esordio stagionale outdoor, che ha vinto in 48"25, miglior tempo europeo dell'anno. L'azzurro ha preceduto lo sloveno Gucek (48"27) e il qatarino Abakar (48"76).