Atletica: Patta, Europei in casa "una grandissima emozione"

Sarà "una grandissima emozione gareggiare in casa", in occasione degli Europei di Atletica 2024, in programma a Roma dal 7 al 12 giugno al Foro Italico. Ne è certo Lorenzo Patta, nato ad Oristano nel 2000, campione olimpico con la staffetta 4x100 ai Giochi di Tokyo nel 2021 (primo frazionista con Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu), e argento mondiale lo scorso anno a Budapest sempre in staffetta (con Jacobs, Tortu e Rigali). Il prossimo obiettivo è vincere a Roma: "Cercherò di dare il massimo agli Europei e di ottenere un grande risultato". Patta ha scoperto le piste soltanto nella primavera del 2016, ai Giochi Studenteschi. Prima di allora era un calciatore del club sardo La Palma Monte Urpinu, nel ruolo di attaccante esterno. Legato alla Città Eterna e tifoso della Roma, gareggerà all'Olimpico, lo stadio della sua squadra del cuore: "Mi piacerebbe che qualche giocatore possa seguirci ed appassionarsi alle gare", ha svelato Patta. Diplomato al liceo scientifico sportivo, è diventato uno specialista nel passaggio del testimone nella staffetta: "Come è successo? Non c'è un motivo preciso, mi piace la staffetta e lavorare, mi metto a disposizione e imparo dai più grandi. Ci sto riuscendo abbastanza bene". Determinazione ed entusiasmo da vendere, senza temere la concorrenza: "Dieci velocisti per quattro posti? Non temo la competizione, anzi aiuta a vivere meglio e a dare il massimo in allenamento, anche nei raduni".