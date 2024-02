Atletica: primato italiano di Zaynab Dosso nei 60 metri

Azzurri dell'atletica protagonisti di due record italiani e di una migliore prestazione mondiale dell'anno nella tappa del World Indoor Tour Gold a Torun, in Polonia. Nei 60 metri la 24enne emiliana Zaynab Dosso sfreccia in 7"02 togliendo tre centesimi al suo 7"05 del 27 gennaio a Lodz, seconda nel meeting e seconda al mondo quest'anno nella scia del 7"01 della polacca Ewa Swoboda, ed è il terzo record in tre gare nel 2024 per la sprinter che aveva debuttato con 7"09. Per la quarta volta in appena undici giorni viene riscritto il primato italiano dei 1500 indoor e riesce di nuovo a migliorarlo Ossama Meslek, quinto con il tempo di 3'35"63 per abbassare il 3'36"04 di sabato nel meeting francese di Metz. Il 27enne dell'Esercito chiude al quinto posto una gara condotta sul ritmo, in cui mantiene il contatto con il gruppo di testa, e firma lo standard di iscrizione per i prossimi Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo).