Atletica: Roberta Bruni si riprende record del salto con l'asta

Botta e risposta a poche giorni di distanza nel salto con l'asta femminile. Roberta Bruni ha riconquistato il primato italiano indoor arrivando a 4,65 al meeting di Roubaix, in Francia. Per la seconda volta quest'anno cade il record nazionale al coperto di specialità, due centimetri in più rispetto al 4,63 di Elisa Molinarolo che a Stoccolma il 3 febbraio aveva migliorato il 4,62 dello scorso inverno di Roberta Bruni. La 29enne dei Carabinieri, che detiene anche il record all'aperto con il 4,73 del settembre 2023, trova l'acuto in una gara cominciata senza errori alla quota iniziale di 4,32 e anche alla misura di 4,51 già decisiva per il successo. Poi si cimenta in tre tentativi a 4,75 con altrettanti nulli, ma può festeggiare il nuovo record ed è il modo migliore per avvicinarsi ai prossimi Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo). Nelle ultime quattro uscite aveva saltato due volte 4,53 proseguendo la stagione con 4,48 e 4,50 per dimostrare costanza di rendimento. "Molto felice di entrare in forma gara dopo gara - le parole di Roberta Bruni - in questi primi mesi di lavoro in Spagna con il coach Alexandre Navas a Pamplona. Stiamo cercando di trovare il mio salto e sono contenta perché la strada è quella giusta. Sarò di nuovo in gara in Francia il 22 febbraio a Clermont-Ferrand e il 24 a Rouen, spero di crescere ulteriormente e dita incrociate per i Mondiali indoor".