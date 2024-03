Riesce a stento a contenere le lacrime Lorenzo Simonelli ai microfoni della Rai dopo l'argento sui 60 metri ostacoli ai Mondiali indoor di atletica: "Non l'avrei mai detto. E' una medaglia assurda, non ci credo. Un conto è avere le carte per vincere, un'altra è sapersele giocare", sottolinea il vicecampione del mondo.