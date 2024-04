Atletica: ufficiale, sabato Jacobs debutta nei 100 in Florida

Il campione olimpico Marcell Jacobs farà il suo debutto sabato prossimo a Jacksonville, in Florida, in una sfida dei 100 metri che vede iscritti anche tre suoi compagni di allenamento, lo statunitense Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse e il giapponese Hakim Sani Brown. L'ultima uscita nei 100 metri di Jacobs, ricorda la Fidal, risale al 10 settembre scorso al meeting di Zagabria. Si gareggia nell'evento East Coast Relays, sulla pista dell'Hodges Stadium nella University of North Florida, che dallo scorso autunno ospita i suoi allenamenti con coach Rana Reider. Nelle startlist sono annunciati anche il francese Christophe Lemaitre, il giamaicano Ryiem Forde, i brasiliani Erik Cardoso e Felipe Bardi, il cinese Xie Zhenye. Nell'agenda di Jacobs ci sono anche le World Relays di Nassau (4-5 maggio) per qualificarsi alle Olimpiadi con la staffetta 4x100 azzurra, il Roma Sprint Festival del 18 maggio allo stadio dei Marmi al rientro in Italia, l'impegno del 28 maggio al Golden Spike di Ostrava (Repubblica Ceca) e il grande appuntamento degli Europei di Roma con la serata di sabato 8 giugno che mette in palio la medaglia d'oro dei 100 metri e la serata conclusiva del 12 giugno che assegna il titolo della staffetta. Destinazione Parigi 2024.