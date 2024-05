Atletica: World relay; carica Jacobs, 'siamo campioni olimpici'

"Siamo i campioni olimpici, siamo molto concentrati su questa gara e vogliamo qualificarci per Parigi". Marcell Jacobs, fianco a fianco con lo statunitense Noah Lyles, è tra le star della conferenza stampa delle World Relays di Nassau alla vigilia della prima giornata che mette in palio i primi otto posti per le Olimpiadi, in ognuna delle cinque staffette (4x100 uomini e donne, 4x400 uomini, donne, mista). "Ho avuto tanti infortuni negli ultimi anni e ho deciso di cambiare tutto - e parole di Jacobs - È l'anno olimpico e sto provando a fare di tutto per tornare più forte di prima". "Parigi dopo i due ori di Tokyo? Non sento pressione - chiarisce l'azzurro delle Fiamme Oro - soltanto motivazioni per vincere ancora, anche se so che non sarà facile… ora Noah 'is the man!'", dice strizzando l'occhio a Lyles, tra i protagonisti della conferenza stampa insieme all'olandese Lieke Klaver, alla britannica Imani Lansiquot e al francese Teo Andant. Jacobs conferma poi i prossimi appuntamenti: "La prima gara al rientro in Italia il 18 maggio a Roma, poi il 28 maggio a Ostrava e a seguire una tappa di Diamond League tra Oslo e Stoccolma. Per essere pronto agli Europei di Roma!". Intanto c'è Nassau. C'è la staffetta. C'è la prima occasione di volare a Parigi (l'eventuale seconda chance, domenica nel turno di ripescaggio che assegna altri 6 posti) e non bisogna farsela scappare.