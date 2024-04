Atletica:Dal 15 maggio Jacobs e gruppo Reider in ritiro a Rieti

Dalla Florida a Rieti. E' quanto faranno gli atleti, fra i quali il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs e quello dei 200 André De Grasse, che si allenano agli ordini del 'guru dello sprint' Rana Reider. Dal 15 maggio, questo gruppo e i componenti della staffetta 4X100 della Cina, saranno a Rieti dove soggiorneranno per quatro mesi, per prepararsi al meglio in vista dei meeting della Diamond League e, soprattutto, dell'Olimpiade di Parigi. E, per quanto riguarda gli statunitensi, ai Trials che determineranno la composizione della squadra Usa per i Giochi. La conferma si è avuta oggi, da parte del Comune di Rieti, visto che il Comune stesso e l'associazione sportiva 'Sport in Rieti' "hanno sottoscritto la convenzione - è scritto in una nota - che trasformerà lo Stadio Guidobaldi di Rieti nell' 'Olympic Training Camp 2024', lo spazio pronto ad ospitare un nutrito gruppo di star dell'atletica mondiale per la preparazione in vista dell'Olimpiade di Parigi 2024. Tra questi i campioni olimpici Marcell Jacobs e Andre De Grasse oltre a numerosi medagliati che fanno capo all'allenatore americano Rana Reider" "Dal 10 maggio al 15 settembre lo Stadio Guidobaldi sarà uno dei centri dell'atletica mondiale - le parole dl sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi -, rinnovando quella tradizione che per decenni ha legato il nome di Rieti ai più grandi personaggi di questa disciplina. Abbiamo firmato la convenzione con cui mettiamo a disposizione lo stadio e il Campo d'Altura del Terminillo. Siamo entusiasti di poter annunciare alla città un risultato di tale portata, consapevoli della forte visibilità in termini promozionali e di turismo sportivo che ne deriverà. Grazie a Simone Collio e all'associazione Sport in Rieti con i quali abbiamo lavorato per concretizzare questo progetto". Lunedì 22 aprile dovrebbe esserci una conferenza stampa in cui verranno illustrati i dettagli di questa iniziativa, a cui dovrebbe prendere parte, via Zoom, anche Jacobs.