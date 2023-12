Atletico vince recupero, ora è terza in Liga

L'Atletico Madrid ha vinto l'ultima partita della Liga nel 2023, battendo 1-0 il Siviglia al Wanda Metropolitano nel recupero di un match rinviato a settembre a causa del maltempo. Un successo che, dopo 18 giornate, ha portato la squadra di Diego Simeone al terzo posto in classifica, pur avendo gli stessi punti del Barcellona (38), a -7 dalla coppia di testa formata da Real Madrid e Girona. L'unico gol della partita è stato segnato da Marcos Llorente, appena un minuto dopo essere entrato in campo dopo l'intervallo al posto dell'argentino Molina. I Colchoneros sono rimasti in dieci uomini dal 25' della ripresa, quando Soyuncu è stato espulso per un intervento duro su un avversario, ma sono riusciti comunque a difendere la vittoria. Il Siviglia è 15/o, a soli tre punti dalla zona retrocessione.