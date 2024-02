Atp Acapulco: Arnaldi e Cobolli fuori agli ottavi

Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sono entrambi usciti negli ottavi di finale del torneo di Acapulco, un Atp 500 dove erano arrivati a sfidare, rispettivamente, lo statunitense Ben Shelton e Stefanos TSitsipas. Arnaldi ha ceduto in tre set (7-6, 3-6, 6-3), mentre il fiorentino si è arreso in due (6-3, 7-6) al greco, anche se lo ha impegnato fino all'ultimo. Cobolli infatti è salito 5-2 nel tie-break e con due servizi a disposizione ma Tsitsipas gli ha impedito di allungare al terzo set. "E' stata una rimonta incredibile, soprattutto in un momento simile del match dopo che avevo anche servito per chiudere la partita - ha commentato il greco -. Non è qualcosa che ti aspetti, ti vengono tanti dubbi ma sono riuscito a mantenere la calma, mi sono rifiutato di andare al terzo set ed è stato molto importante".