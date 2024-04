Atp Barcellona: Ruud elimina Arnaldi e va in semifinale

L'azzurro Matteo Arnaldi si è fermato ai quarti di finale del torneo di Barcellona, battuto in due set dal norvegese Casper Ruud, numero 6 al mondo. col punteggio di 6-4, 6-3. Per il ligure, n.40 del ranking, quello nel torneo catalano è stato il primo quarti di finale raggiunto in un Atp 500. Ruud per arrivare in finale dovrà battere domani l'argentino Tomas Martin Etcheverry (n.30), che ha eliminato in due set (7-6, 7-6) il britannico Cameron Norrie.