Atp Finals: Binaghi 'dobbiamo essere riconoscenti a Torino'

"Non solo noi come Federazione ma anche l'Atp deve essere riconoscente a Torino, e non solo per quel primo anno di Covid. Mi meraviglierei molto se non si riuscisse a mettere in pratica questo principio fondamentale. Ma non ho la minima idea di come sarà la configurazione finale, sempre se verranno confermati i 5 anni all'Italia ovviamente". Lo ha detto il presidente della Federazione italiana tennis, Angelo Binaghi, durante la conferenza stampa di bilancio dell'edizione 2024 delle Atp Finals di Torino.