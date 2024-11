Atp Finals: lotta tra Zverev e Rublev, la spunta il tedesco

Buona la prima alle Atp Finals per il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del ranking mondiale. Al termine di una partita combattuta ha sconfitto in due set il russo Andrei Rublev con un doppio 6-4. La partita, poco spettacolare, è stata dominata dal servizio: sul fondo veloce della Inalpi Arena di Torino le battute - spesso a oltre 210 chilometri orari - hanno fatto la differenza. Molti i colpi da fondo campo, poche le discese a rete. La prima palla corta (di Rublev) è arrivata dopo 59 minuti di gioco. Nel primo set è stato decisivo il settimo game, nel secondo set il nono gioco: in entrambi i casi Zverev ha fatto il break e poi ha mantenuto il vantaggio fino in fondo. Il match è durato un'ora e 12 minuti.