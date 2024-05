Atp Ginevra: Ruud batte Cobolli e va in finale con Machac

Flavio Cobolli ha mancato l'accesso alla finale del torneo Atp di Ginevra, fermato dal norvegese Casper Ruud, n.7 al mondo. L'azzurro ha vinto il primo set per 6-1, ha perso il secondo con lo stesso punteggio e poi si è arreso 7-4 al tie break decisivo. Cobolli ha avuto anche a disposizione un match point per imitare l'impresa riuscita ieri a Tomas Machac, che ha eliminato Novak Djokovic. La finale in programma nel pomeriggio vedrà così di fronte il norvegese, testa di serie n.2 del torneo, e il ceco, al suo esordio in un match per il titolo sul circuito Atp.