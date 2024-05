Atp Ginevra: Ruud batte Machac e vince il torneo

Il norvegese Casper Ruud, n.7 al mondo ha vinto il torneo Atp di Ginevra battendo in finale il ceco Tomas Machac, col punteggio di 7-5, 6-3. Dopo aver sconfitto in mattinata l'azzurro Flavio Cobolli in una semifinale rinviata ieri per maltempo e durata quasi due ore, Ruud non è parso affaticato nell'affrontare il giocatore che 24 ore fa aveva eliminato Novak Djokovic, ottenendo il terzo successo a Ginevra dopo quelli del 2021 e 2022. Forte di una buona serie di successi in questo 2024, il norvegese si presenta con buone aspettative al Roland Garros, dove è arrivato in finale nelle ultime due edizioni, battuto prima da Rafa Nadal e po da Djokovic.