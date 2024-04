Matteo Berrettini ha vinto il derby con Lorenzo Sonego ai quarti di finale del torneo Atp di Marrakech. Il 27enne romano si è imposto sul torinese per 2 set a zero, col punteggio di 6-3, 7-6. Domani affronterà in semifinale l'argentino Mariano Navone o l'australiano Aleksandar Vukic.