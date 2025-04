Alex Zverev ha vinto il torneo Atp 500 di Monaco di Baviera, battendo in due set in finale lo statunitense Ben Shelton, col punteggio di 6-2, 6-4, in poco meno di 75 minuti di gioco. Il n.3 al mondo, che oggi compie 28 anni, è al terzo successo nel torneo di casa, che aveva già fatto suo nel 2017 e nel 2018, e al 24/o in carriera.