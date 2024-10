Atp Stoccolma: Berrettini eliminato

Svezia amara per Matteo Berrettini, eliminato in due set dallo svizzero Dominic Stricker nel "BNP Paribas Nordic Open", ATP 250 di Stoccolma, col punteggio di 7-6(6) 6-4 al termine di un match risoltosi in pochi punti e all'insegna di un equilibrio spezzatosi in coincidenza della chiusura dei due parziali. Stricker affronterà ora il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Quentin Halys,