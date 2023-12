Audio arbitri-Var dopo le partite, Spagna pronta a gennaio

La Federazione Calcistica Spagnola (Rfef) e LaLiga hanno concordato di rendere pubbliche immagini e audio delle conversazioni tra l'arbitro in campo ed il VAR al termine di ogni giornata di campionato. Si inizierà dal 20° turno del torneo principale e dal 22° della seconda divisione, che si svolgeranno dal 12 al 15 gennaio. Ma il debutto vero e proprio avverrà nella Supercoppa spagnola, sia in semifinale il 10 e 11 gennaio che in finale domenica 14. Si apre così "un nuovo scenario", come evidenziato da una nota della Rfef, "con l'obiettivo di fornire maggiore trasparenza all'arbitraggio nel calcio professionistico e nelle competizioni stesse". In questo senso, con la messa in onda delle immagini e degli audio una volta terminata ogni giornata di gara (sabato, domenica e lunedì), si punta a migliorare l'esperienza dei tifosi e favorire una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali.