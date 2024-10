Australia: Bagnaia, fatte modifiche nella direzione sbagliata

"Abbiamo deciso di fare alcune modifiche sia in qualifica che in gara, in quanto non avevo il giusto feeling, però abbiamo finito per prendere una direzione sbagliata e peggiorato la situazione anche nelle aree che funzionavano bene, non riuscendo a trovare la soluzione in quelle aree in cui sentivamo di dover migliorare". Francesco Bagnaia, quarto al termine della sprint in Australia, ha spiega così la sua gara in ombra. "Il ritmo non era male per lottare, ma sicuramente quello di ieri era migliore e per questo dobbiamo analizzare i dati e capire come procedere in vista di domani - ha aggiunto il pilota Ducati - Ho provato a recuperare su Jorge (Martin, ndr) ma il vento mi dava parecchio fastidio, soprattutto nelle curve veloci".