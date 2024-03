Australia: Perez penalizzato di tre posizioni

Sergio Perez, terzo nelle qualifiche del GP di Australia, partirà sesto in griglia, dopo aver ricevuto una penalità di tre posti per aver "ostacolato inutilmente" in pista il tedesco Nico Hulkenberg (Haas). Il messicano scatterà quindi dalla terza fila, al fianco di Oscar Piastri (McLaren), che grazie a questa penalità risale al quinto posto. La sanzione di Perez favorisce Lando Norris (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari), che guadagnano una posizione ciascuno. Il duo partirà dalla seconda fila, dietro Max Verstappen e Carlos Sainz.