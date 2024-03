Australia: Sainz, se tutto è perfetto domani si può vincere

Carlo Sainz ha preferito farsi accompagnare su un carrellino alle interviste, segno che i postumi dell'intervento di appendicite subito due settimane fa si fanno ancora sentire. Questo non gli ha impedito di ottenere il posto in griglia al fianco del poleman Max Verstappen. Dop Q1 e Q2 il primo posto sembrava a portata di mano: "Se due settimane fa mi avessero detto che avrei potuto scendere in pista a Melbourne e lottare per le prime posizioni ci avrei messo la firma - ha risposto Sainz - Certo, dopo le prime due sessioni ci avevo sperato. E magari se fossi stato al meglio ci sarei riuscito. Per battere Max (Verstappen, ndr) bisogna essere al 100%. Darò il massimo, il passo gara sembra esserci. Se tutto sarà pefetto, si può vincere". "Non sono ancora al 100% - ha ammesso lo spagnolo della Ferrari - ma miglioro ogni giorno e non ho dolori, solo qualche fastidio. Per questo siamo intervenuti con qualche modifica al pedale del freno e sedile. Ora farò ancora fisioterapia per essere al meglio domani".