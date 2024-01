Australian Open: Alcaraz e Medvedev irrompono nei quarti

Irrompono nei quarti di finale agli Australian Open i numeri 2 e 3 del ranking Atp, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Lo spagnolo ha sconfitto in tre set la resistenza del serbo Miomir Kecmanovic (6-4, 6-4, 6-0), mentre il russo ha dovuto lottare più a lungo per eliminare il portoghese Nuno Borges, in quattro set, con il risultato di 6-3, 7-6(7/4), 5-7, 6-1. Nel prossimo turno Alcaraz sfiderà il n.6 del mondo Alexander Zverev, Medvedev se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz (n.9).