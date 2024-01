Australian Open: avanti Vavassori, Bellucci e Nardi

Risultati positivi per la maggior parte degli italiani impegnati nelle qualificazioni degli Australian Open. Giulio Zeppieri, n.134 Atp, ha superato 6-0 6-1 l'uruguaiano Pablo Cuevas (n.824): prossimo avversario il bosniaco Damir Dzumhur. Andrea Vavassori Vavassori (n.155) ha superato il finlandese Otto Virtanen (n.168) per 6-0 6-3: sulla sua strada il vincente tra Tirante e Coppejeans. Luca Nardi (n.119) ha superato non senza soffrire Francesco Maestrelli (n.223) per 7-5 6-4 e se la vedrà con l'australiano Dane Sweeny (n.257 ATP) che ha eleminato Matteo Gigante (7-6, 7-5). Mattia Bellucci (n.180 del ranking) ha superato lo slovacco Jozef Kovalik (n.231) per 6-1 4-6 7-6: prossimo avversario lo statunitense Emilio Nava (n.147) che ha eliminato l'azzurro Luciano Darderi (n.129) per 7-6 6-4. Esce, invece, Stefano Travaglia (n.192), superato 6-4 7-5 dal belga David Goffin (n.107) per 6-4 7-5.