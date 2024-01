Australian Open: Djokovic 'grande Sinner, mi ha scioccato'

"Mi congratulo con Sinner per aver giocato una grande partita, e un grande torneo finora. È meritatamente in finale. Oggi mi ha completamente surclassato. Ero scioccato". Novak Djokovic nell'insolito ruolo dello sconfitto si complimenta così con l'azzurro, che ha conquistato l'atto conclusivo degli Australian Open, battendo in 4 set il campione serbo. "E' una delle mie peggiori partite giocate in un torneo del Grande Slam - continua il n.1 del tennis mondiale - Ci ho provato, ho lottato, ma lui ha fatto tutto meglio di me. Il pubblico è stato fantastico con entrambi".