Australian Open: gioia Paolini,'in campo convinta e determinata'

"Sono contenta del risultato e del tennis che sto esprimendo. Lei non era una avversaria facile, ha vinto il match dell'anno con la Rybakina, e siamo solo a gennaio, inoltre l'ultima volta ci avevo perso". Jasmine Paolini è un fiume di emozioni dopo aver conquistato per la prima volta in carriera gli Australian Open e battuto la russa Anna Blinkova: "Sono tanto, tanto, tanto contenta. Ora posso dirlo, io amo l'Australia". "Sono entrata in campo cercando di essere convinta e determinata fin dai primi punti, ma - spiega la Paolini - ho cercato anche di godermela e di non mettermi addosso troppo nervosismo e troppe aspettative. Nei momenti di difficoltà mi sono detta 'stai attaccata a tutti i punti', mi ha aiutato il servizio e ho cercato di star bassa. Mi ero un po' fermata con i piedi e se le gambe non ci sono diventa tutto più difficile. Nei momenti difficili ho cercato di alzare l'attenzione, è solo una questione di concentrazione, l'ho capito e mi sono andata a prendere i punti". Negli ottavi la attende la Anna Kalinskaya: "Sarà un'altra partita difficile - spiega - lei sta giocando bene è tosta, la conosco abbastanza bene e arrivati a questo punto le partite girano su pochi punti. E' numero 75 del mondo ma vale molto di più della sua classifica. E' pericolosa".