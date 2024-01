Australian Open, Le Coq Sportif e Arnaldi presentano la loro nuova collezione

Gli Australian Open sono il palcoscenico dell'esordio di una nuova collezione performance di Le Coq Sportif. Questa linea è stata creata con l'obiettivo di offrire agli atleti il massimo delle prestazioni tecniche, ponendo la performance al centro del gioco. I colori scelti per questa collezione faranno risplendere i giocatori sui più prestigiosi campi del mondo. Tra di loro, Sebastian Baez, Jiří Lehečka, Matteo Arnaldi e Chloé Paquet presenteranno i loro nuovi outfit in Australia, e la collezione continuerà ad essere indossata in tutti i tornei fino a marzo. La collezione è stata progettata in due diverse silhouette di colore, permettendo ai giocatori di adattare il proprio outfit all'ambiente in cui si trovano a giocare, sia che si tratti del colore del campo o del cielo. La silhouette dai toni chiari è stata pensata per le sessioni diurne, con colori dinamici, luminosi e brillanti, mentre quella più scura e intensa è stata ideata per le sessioni notturne. La nuova collezione Australian Open, attenta anche alle esigenze del mondo femminile, include un vestito e degli undershort sviluppati appositamente per le giocatrici. Il vestito presenta un'apertura laterale nella parte inferiore del corpo, garantendo una maggiore fluidità ed eleganza nei movimenti durante il colpo di palla.