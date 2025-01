Australian Open: Marozsan battuto, Sonego vola agli ottavi

Roma, 18 gennaio 2025 – Lorenzo Sonego si è qualificato per gli ottavi di finale degli Australian Open. Nel terzo turno il piemontese ha battuto l'ungherese Fabian Marozsan in quattro set con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1, 6-2, in 3 ore e 16 minuti di gioco. Agli ottavi Sonego sfiderà lo statunitense Learner Tien che ha battuto a sua volta il francese Corentin Moutet 7-6, 6-3, 6-3.

Il tennista torinese, numero 55 del ranking Atp, per la prima volta in carriera alla seconda settimana di un torneo dello Slam.