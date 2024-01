Australian Open: Medvedev, mi sono detto 'perderò ma lottando'

Sotto di due set a zero nella semifinale dell'Australian Open contro Zverev, Medvedev ha ammesso si essersi sentito "un po' perso e nel terzo set mi sono detto 'voglio almeno essere orgoglioso di me stesso se perdo, lottare fino alla fine, su ogni punto' ", ha raccontato il russo una volta centrato l'accesso alla finale grazie alla vittoria in rimonta. "Mi sentivo fisicamente stanco, mi sono detto, sii più aggressivo, se non avesse funzionato, ci avrei comunque provato - ha aggiunto - Ha funzionato, ho iniziato a fare tiri migliori e a servire meglio".