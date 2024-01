Australian Open: Pietrangeli 'Sinner è l'uomo da battere'

"Sinner è un fenomeno, è l'uomo nuovo, il 'giovanotto' da battere e per un po' di tempo sarà così. Se continua come sta facendo ora, per gli altri saranno cavoli amari". Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano ad avere vinto due tornei del Grande Slam e primatista mondiale di incontri disputati e vinti in Coppa Davis, si è entusiasmato per la vittoria di Jannik Sinner su Novak Djokovic a Melbourne. "Me lo aspettavo - dice all'Ansa l'ex tennista -, visto che avevo scommesso una bibita che Sinner avrebbe vinto". "Sembra che uno che vince da 50 anni ogni partita - continua l'elogio di Pietrangeli -. Io avercela con lui? E' una stupidaggine. Dico che invece Jannik è proprio forte, già ora al livello dei primi due-tre del mondo. Lo ripeto, diventerà l'uomo da battere: per me è superman e contro di lui ce ne sarà per pochi".