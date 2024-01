Australian Open: Sabalenka batte Gauff e va in finale

Aryna Sabalenka, detentrice del trofeo e numero 2 del ranking mondiale, ha battuto la statunitense Coco Gauff 7-6 (7/2), 6-4 giovedì e si è qualificata per la sua seconda finale consecutiva all'Australian Open. In finale sabato, la venticinquenne bielorussa affronterà la vincente tra la cinese Zheng Qinwen, numero15 mondiale, e la qualificata ucraina Dayana Yastremska, numero 93 della classifica Wta. Per la Sabalenka si tratta di una rivincita sulla giovane americana, che l'aveva battuta nella finale degli US Open 2023.