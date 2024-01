Australian Open: Sinner, "buon inizio ma è lunga..."

"Mi sento come se avessi iniziato veramente bene per la prima partita. Poi, ho avuto alcuni momenti in cui ho fatto un paio di scelte sbagliate, ma questo può accadere. La sensazione della partita era importante per me perché non vedevo l'ora di scendere in campo. E' stata una partita d'apertura positiva. Andiamo un po' più avanti. Poi vediamo, no?". "Oggi ho vinto ma non è stato così facile. Il mio avversario ha giocato bene e ha servito bene. Ma sono riuscito in qualche modo a sfruttare i momenti importanti". Jannik Sinner è soddisfatto peril suo debutto vincente agli Australian Open ma preferisce mantenere un profilo basso in vista dei prossimi impegni. Nel corso dell'intervista ufficiale post partita l'italiano non si lascia trascinare dall'entusiasmo e dalle polemiche legate alle parole di Carlos Alcaraz che in finale vorrebbe sfidare Novak Djokovic: il serbo è nella stessa parte di Sinner nel tabellone e teoricamente potrebbe sfidare l'azzurro in semifinale. "Dove arrivare? Oggi è domenica - risponde Sinner con un sorriso - Il torneo è così lungo ma di sicuro sto guardando alle prossime partite anche se in un altro modo: vado giorno per giorno". "Oggi c'era da battere un giocatore, mercoledì sarà un giocatore diverso e dovrò cercare di batterlo. E questo è tutto. C'è ancora un sacco di lavoro da fare - conclude il numero 4 del ranking Atp - Nessuno può predire il futuro. Come ho già detto, puntiamo ovviamente a giocare grandi partite in grandi stadi, quindi vediamo.... Sarà un torneo interessante".