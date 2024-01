Australian Open: Yastremska dalle qualificazioni alla semifinale

Dayana Yastremska ha raggiunto la semifinale dell'Australian Open battendo in due set la ceca Linda Noskova (6-3, 6-4). L'ucraina è la seconda tennista proveniente dalle qualificazioni a raggiungere le semifinali dello Slam australiano. Prima di lei ci era riuscita solo Christine Dorey nel 1978. Yastremska, numero 93 del mondo, ha sconfitto la diciannovenne Noskova, che a sua volta aveva eliminato la numero 1 Iga Swiatek e quindi Elina Svitolina, ritiratasi per problemi alla schiena dopo tre game. Dopo la vittoria, sull'obiettivo della telecamera Yastremska ha lasciato una dedica a chi sta lottando per respingere l'invasione russa. "Sono fiera nel nostro popolo che combatte in Ucraina" ha scritto.