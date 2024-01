Australian Open: Zverev piega Norrie ed è nei quarti di finale

Alexander Zverev, n.6 del mondo, ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open battendo il britannico Cameron Norrie in cinque set 7-5, 3-6, 6-3, 4- 6, 7-6(10 /3) dopo più di quattro ore di lotta. Il tedesco arriva ai quarti del torneo australiano per la terza volta in carriera dopo il 2020 e il 2021. In totale, giocherà il suo 11esimo quarto in un Major. Per raggiungere la semifinale Zverev affronterà il vincitore del match in corso tra il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz e il serbo Miomir Kecmanovic. Con 15 ace e una buona prima palla (76%), Zverev ha mostrato a lungo la sua superiorità, ma Norrie è riuscito a trovare soluzioni per restare in contatto fino alla fine. A fare la differenza è stato un super tie-break a senso unico alla fine del quinto set: il finalista degli US Open 2020 ha preso il largo velocemente e ha concluso al suo primo match point.