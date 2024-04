Auto: Dazn broadcaster ufficiale Porsche Carrera Cup Italia 2024

Dazn diventa il broadcaster ufficiale della Porsche Carrera Cup Italia per la stagione 2024. Lo ha annunciato la piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo, precisando che da maggio fino a ottobre, la 18esima edizione della competizione monomarca più rinomata e importante del Paese sarà disponibile live e on demand in app arricchendo così l'offerta multisport di Dazn in Italia. Grande attesa per il weekend del 5 maggio quando, al Misano World Circuit, si riaccenderanno i motori delle 911 GT3 Cup da 510 cavalli. In un fine settimana che dividerà le sfide tra notte e giorno, il parco partenti si arricchirà di diverse novità a conferma della crescita di livello internazionale del monomarca tricolore con ben dieci nazioni rappresentate e protagonisti che spaziano dal campione in carica Larry Ten Voorde, al nuovo pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform Keagan Masters e ai già titolati Simone Iaquinta (2019 e 2020), Gianmarco Quaresmini (2018 e 2022), Alberto Cerqui (2021) oltre al due volte campione della Carrera Cup France Marvin Klein. Le corse saranno trasmesse in diretta su Dazn, anche in modalità gratuita, che per la prima volta seguirà live e on demand l'intero campionato italiano. Per vivere l'adrenalina di tutte le gare e dei contenuti on demand della stagione sarà sufficiente avere un abbonamento Dazn attivo o andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi inserendo e-mail, nome e cognome. Oltre alla possibilità di seguire live, gli utenti Dazn potranno fruire i contenuti della Carrera Cup Italia (sia le gare sia gli highlights) anche in un secondo momento: i contenuti rimarranno a disposizione di tifosi e curiosi, che potranno guardarli on demand anche successivamente.