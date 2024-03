Auto: WEC, Vettel prova la Porsche ad Aragon

Ad un anno e mezzo dall'addio alla Formula 1, Sebastian Vettel si è accomotado alla guida di una Porsche 963 che partecipa al Mondiale Endurance (WEC). Il pilota tedesco, vincitore di quattro titoli iridati in F1, lo ha fatto sul circuito di Aragon. Ha inanellato 118 giri sul prototipo preparato dal Team Penske, in Spagna per svolgere una prova di durata lunga 36 ore in vista della 24 Ore di Le Mans. "E' stato divertente" il suo commento finale.