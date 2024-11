Azzurri: allenamento a ranghi ridotti a Coverciano

Primo allenamento della Nazionale a Coverciano per preparare le ultime due gare di Nations League contro Belgio (giovedì a Bruxelles) e Francia domenica a Milano. Appena sette i giocatori che sono scesi in campo per una breve sessione a porte aperte agli ordini di Luciano Spalletti e del suo staff: Okoli, Frattesi, Raspadori, Tonali, Gatti, Cambiaso e Savona, quest'ultimo alla sua prima convocazione. Il resto del gruppo, formato perlopiù da quelli che hanno giocato ieri, hanno lavorato in palestra. Alla fine però tutti riuniti al campo 2 per la foto di gruppo insieme agli invitati delle aziende partner della Figc, fra i presenti anche il presidente federale, Gabriele Gravina. "Accanto alla squadra che scende in campo per rappresentare una Nazione intera, ce n'è un'altra che si impegna e che gioca fuori dal campo: è quella dei nostri partner commerciali, che credono e sostengono la Federazione, con cui desideriamo condividere i momenti più significativi del nostro percorso" ha dichiarato il vice segretario e Head of Revenues della Figc, Giovanni Valentini. La stessa Federazione, domenica a San Siro prima della sfida con la Francia, ricorderà Gigi Riva attraverso un video sul maxi schermo e un'altra iniziativa sul campo.