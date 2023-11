Azzurri, Cambiaso allena in gruppo, allarme rientrato

Prosegue a Coverciano il lavoro di Luciano Spalletti per preparare la Nazionale in vista dei due impegni con Macedonia del Nord (venerdì a Roma, dirige il tedesco Zwayer) e Ucraina (lunedì prossimo a Leverkusen, in Germania) validi per ottenere la qualificazione ai prossimi Europei. Doppia seduta oggi per gli azzurri divisi in due gruppi, nella sessione pomeridiana ha partecipato anche il difensore della Juventus Andrea Cambiaso che sembra aver smaltito la botta alla caviglia. Nel gruppo anche il laziale Manuel Lazzari e il viola Cristiano Biraghi, convocati dal ct per tamponare l'emergenza in difesa.