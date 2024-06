Azzurri: Da Rivera a Baggio, a Coverciano arrivano i numeri 10

S'annuncia un giorno particolare domani per la Nazionale radunata a Coverciano per preparare i Campionati Europei che cominceranno il 14 giugno in Germania. Ospiti della Federazione e su invito di Luciano Spalletti arriveranno cinque leggende del calcio, cinque 'numeri 10' fra i più rappresentativi della storia azzurra (338 presenze complessive e 84 reti), Palloni d'oro e campioni del mondo: Gianni Rivera, Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio, Francesco Totti e Alessandro Del Piero sono attesi in tarda mattinata, incontreranno Spalletti e pranzeranno con la squadra, quindi nel pomeriggio saranno in campo con il gruppo durante l'allenamento. Per l'occasione sono state preparate delle maglie speciali per i 'fantastici 5' come li ha battezzati il commissario tecnico.