Azzurri pronti per slalom natalizi a Campiglio e Courchevel

Giovedì sera si terrà uno slalom notturno femminile a Courchevel, il quarto della stagione, e venerdì uno speciale maschile a Madonna di Campiglio sul Canalone Miramonti. Gli azzurri sperano di regalarsi un bel risultato. Per la gara di Courchevel sono state convocate Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi. Si tratta della quinta volta che si gareggia sulla pista francese, senza però aver ottenuto risultati significativi per l'Italia. Tuttavia, le azzurre hanno dato buoni segnali di ripresa in questa disciplina, come Rossetti che si è classificata quinta a Killington, Martina Peterlini al 12° e 17° posto a Levi e Della Mea quindicesima a Killington. Pertanto, c'è motivo di sperare in ulteriori miglioramenti. Dopo le ultime rifiniture a Pozza di Fassa, il dt Max Carca ha invece convocato sette atleti per la gara trentina: Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Corrado Barbera, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Alex Vinatzer. L'ultimo podio azzurro sulla 3-Tre risale al 2020, quando Vinatzer si è classificato terzo. Degli atleti attualmente in attività, anche Gross è stato terzo, ma nel 2016. L'ultima vittoria italiana, invece, risale a Giorgio Rocca, che si impose nel 2005. Prima di lui, Alberto Tomba, che oggi compie 57 anni, ha vinto per tre volte - nel 1987-88 e 1995.